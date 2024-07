Sta male dopo la cena, la madre la trova senza vita: Giuliana muore a 40 anni

Giuliana Faraci è 40enne morta improvvisamente a Sant’Agata Militello, nel Messinese. L’autopsia fornirà ulteriori dettagli sull’accaduto. La famiglia ha deciso di fare un esposto alla procura, dopo che la donna è morta successivamente a una cena passata con le amiche in un ristorante. Ma, a differenza di quanto trapelato inizialmente, Giuliana non aveva mangiato sushi o pesce crudo. A precisarlo è il legale della famiglia, l’avvocato Salvatore Mancuso.

Venerdì sera Faraci era stata a cena fuori con alcune amiche, ma nessuna di loro è stata male. “Non risponde al vero – spiega il legale – quanto scritto da testate giornalistiche online, siti web o blog, ipotizzando arbitrariamente la possibile causa di una intossicazione alimentare e del conseguente decesso. Attendiamo fiduciosi gli esiti dell’autopsia per avere dei chiarimenti medico-legali sulle cause di questa tragica e prematura morte”. I primi sintomi del malore sono comparsi diverse ore dopo, sabato pomeriggio quando la donna ha accusato febbre e vomito e sintomi intestinali. Lunedì mattina Giuliana è stata ritrovata nella sua abitazione senza vita, dai parenti che erano con lei. “I medici sono andati in casa e non hanno ritenuto di dovere portare la donna in ospedale – spiega il legale – Per loro si trattava di un intossicazione alimentare e non sarebbe stato necessario il ricovero”.