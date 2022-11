Uomo cerca di investire la ex moglie e le distrugge l’auto in pieno centro a Maglie. Il video shock

Nel piccolo comune di Maglie, nel Salento, la sera di giovedì 3 novembre si è sfiorata la tragedia. Un uomo di 35 anni ha preso di mira l’auto di una donna, cercando poi di investirla. Si tratta dell’ex moglie che ha fatto appena in tempo a fuggire dall’auto. L’uomo, con precedenti penali, si è scagliato con la propria auto sulla vettura parcheggiata in cui si trovava la donna. Il fatto è stato catturato dall’obiettivo di uno smartphone, diventando virale sui social. Il 35enne è stato denunciato.

La scena, accaduta nel pieno centro storico della cittadina di Maglie, è stata immortalata in un video che mostra chiaramente il drammatico susseguirsi degli eventi: è buio, ma la donna indossa abiti chiari che la fanno risaltare tra le auto scure. Fa giusto in tempo ad uscire dall’automobile parcheggiata, quando l’auto guidata dall’ex marito si va a schiantare ripetutamente contro la portiera. In sottofondo si sentono grida di terrore. Poi lo stesso prova a inseguirla e a investirla.