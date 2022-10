Listeria, allarme contaminazione nei pancakes al cioccolato: ritirato un lotto dai supermercati

Listeria, allarme contaminazione nei pancakes al cioccolato

Dopo i würstel e i tramezzini, il batterio responsabile della listeriosi colpisce anche i pancakes al cioccolato della marca Bernard Jarnoux Crepier. L’azienda francese ha ritirato dal mercato il lotto 256 del prodotto, venduto in confezione da sei.

La raccomandazione, per chi lo avesse acquistato, è “di non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione”. L’annuncio è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute nella giornata di oggi, lunedì 10 ottobre.