Liguria, donna muore sbranata dal rottweiler del fratello

Uccisa dal rottweiler del fratello. È successo a Soldano, in provincia di Imperia, dove Patrizia La Marca, 53 anni, è stata aggredita dal cane che stava accudendo per conto del fratello, in vacanza da qualche giorno.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini, che avevano sentito le urla della donna. Per consentire i soccorsi, i carabinieri sono stati costretti a sparare al cane, ferendolo, perché non permetteva di avvicinarsi alla 53enne.

La donna, cugina della consigliera regionale Veronica Russo (FdI), è stata portata in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stata ricoverata in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi dei medici, non è sopravvissuta alle numerose ferite alla testa, all’addome, alle spalle e alle braccia. Sono in corso accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la tragedia e capire cosa l’abbia provocata.