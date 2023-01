Lezioni per camminata sui tacchi, trucco e bon ton: nasce la “scuola di Principesse”. È polemica

“Nasce la scuola di principesse”, in seguito a questo post pubblicato su Facebook da un’agenzia di eventi si è scatenato il putiferio sul web. La scuola di principesse promette a tutte le bambine che decidono di iscriversi, tra i 6 e i 9 anni, di insegnare loro il Galateo, il portamento, la camminata con i tacchi, il bon ton, la dizione ed infine il trucco e l’acconciatura. Una vera e propria scuola per diventare una principessa.

Un percorso di tre mesi, in partenza ad aprile, sembra avere come obbiettivo quello di far vestire alle bambine i panni delle piccole adulte, con una particolare attenzione a tutti i cliché che vogliono la donna perfetta e sempre in ordine.

Un gioco, assicura l’organizzatrice, ma in molti si pongono dubbi su quale sia il binario educativo su cui si posiziona un’iniziativa del genere. “Ma non vi vergognate?” scrive una signora su Facebook, continuando: “Siamo nel 2023, ci stiamo battendo i tutti i giorni per cercare di cambiare questa cultura sessista e patriarcale con tutti i mezzi possibili, abbiamo femminicidi tutti i giorni perché gli uomini pensano, ancora, che le donne siano cose di loro proprietà, facciamo battaglie per il gap salariale, per incoraggiare le donne a studiare materie scientifiche e tecniche, e potrei continuare. MA NON VI VERGOGNATE? Le principesse, il galateo??? Bambine dai 6 ai 9 anni sui tacchi, il trucco, l’attestato? Io vi denuncerei, altroché”.