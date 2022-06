Legata e violentata per una notte dall’ex in preda all’alcool

Legata e stuprata dall’ex compagno per una notte intera. Lei, 50enne, marsicana, e lui, F.M,, 50enne, domiciliato a Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila all’inizio di giugno decidono di passare una serata in compagnia al pub di Scurcola Marsicana ma, secondo il racconto della donna messo nero su bianco nella denuncia, a tarda notte, viene accompagnata a casa di lui e comincia l’incubo. Secondo il racconto della vittima, lui in preda all’alcool “mi ha legata, mi ha messo lo scotch sulla bocca e violentata, mi ha costretto a stare con lui tutta la notte…”. Lui, ormai con le manette ai polsi, ha cercato di difendersi: “Guardate che c’ è un errore. Non c’ è stata nessuna violenza. Solo qualche gioco erotico un po’ spinto…”. Il Gip del Tribunale di Avezzano ha creduto in lei e nei giorni scorsi ha firmato una ordinanza di custodia cautelare in carcere a Teramo nei confronti dell’uomo che intanto si era reso latitante. I carabinieri del Nucleo Operativo di Tagliacozzo hanno subito attivato le ricerche e l’altra notte l’hanno trovato in casa dove aveva fatto appena ritorno dopo diversi giorni.