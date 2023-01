Lecce, anziana crede di aver vinto 100 euro al gratta e vinci ma il tabaccaio la corregge: sono 100mila

“Ripeteva ‘mi state prendendo in giro?’. Davanti alle nostre insistenze, però, ha preso il biglietto in mano ed è scoppiata a piangere”. È il racconto della proprietaria di una tabaccheria di Ugento, nel leccese, che negli scorsi giorni si è trovata a correggere un’anziana cliente che pensava di aver vinto 100 euro al gratta e vinci, quando in realtà la somma era di 100mila euro.

“È una nostra cliente abituale e come sua abitudine è tornata nella ricevitoria dopo avere grattato il biglietto a casa, per farcelo controllare, come sempre”, ha raccontato a Il Corriere del Mezzogiorno la proprietaria della tabaccheria, Cinzia Passaseo. “Quando tramite un’app abbiamo accertato la vincita e gliela abbiamo comunicata, non ci ha creduto”.

La donna aveva acquistato il biglietto alla vigilia dell’Epifania, scegliendo per l’occasione di prendere un gratta e vinci da 5 e non da 2 euro, come faceva solitamente. “Voleva il ‘Miliardario’, ma era terminato. Così le diedi il ‘Doppia Sfida’. Anche quel giorno, come sempre, disse: ”Non mi date mai un biglietto buono’”.

Questa volta invece è andata diversamente anche grazie all’aiuto della tabaccaia, che ha detto di non aver mai avuto la tentazione di assecondare l’anziana ed eventualmente intascare la vincita. “I soldi fanno gola a tutti, il nostro settore è in piena crisi ma, oltre alla tabaccheria, ho ereditato dai miei genitori anche l’onestà”.