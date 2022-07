Latina, neonata in auto per mezz’ora salvata da una passante. I genitori litigavano in strada

Mentre i genitori litigavano per strada, la figlia di due mesi era sul seggiolino in auto, con i finestrini chiusi, sotto al sole. A un certo punto, la commessa di un negozio si è accorta di quello che stava accadendo e ha aperto la portiera della macchina per salvare la bambina. È successo a Borgo Montello, in provincia di Latina. La donna ha subito chiamato i carabinieri e il 118.

La lite tra il padre, di 40 anni, e la madre, di 38 anni, entrambi con precedenti penali, ha avuto inizio in un bar ed è proseguita per strada, con urla e spintoni, fino a che non sono arrivati in macchina con la figlia neonata nella della carrozzina. La discussione però è andata avanti e i due hanno deciso di uscire di nuovo all’auto lasciando, però, la bambina all’interno con i finestrini chiusi. L’uomo e la donna hanno continuato a litigare per mezz’ora mentre la bambina piangeva e soffriva per il caldo. La temperatura in macchina sfiorava i 40 gradi.

La commessa e i passanti si sono accorti di quello che stava succedendo e hanno salvato la bambina. Dopo hanno subito chiamato i soccorsi. La piccola, accompagnata dal padre, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ed è stata ricoverata. Non è in pericolo di vita. La madre, invece, è risalita in auto e ha fatto perdere le proprie tracce fino a che i carabinieri sono riusciti a individuarla dopo un’ora.

I magistrati del Tribunale per minorenni di Roma hanno sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi. La coppia dovrà rispondere del reato di abbandono di minore.