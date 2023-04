In giacca e cravatta, sorpreso a fotografare le serrature delle porte: paura tra i condomini in periferia di Roma

Girovagava sulle scale del palazzo in pieno giorno, in giacca e cravatta, fotografando le serrature delle abitazioni: attraverso le telecamere interne di un edificio del quartiere di Mezzocammino, a sud di Roma, i condomini hanno notato lo strano comportamento di un giovane, del quale è perfettamente visibile il volto. Il video è poi rimbalzato su diverse chat dei residenti della zona, preoccupati dalla possibilità che possa trattarsi di un ladro alle prese con lo “studio” di un colpo da compiere magari in futuro. Possibile che stesse ipotizzando nuovi metodi per duplicare le chiavi o per scassinare le porte.

Chi ha diffuso per primo le immagini ha precisato: “Ho controllato le registrazioni perché mi hanno anche citofonato, non aspettavo nessuno e quindi non ho aperto per prudenza. Quindi ho controllato le registrazioni e ho visto quel ragazzo aggirarsi e fotografare i nostri portoni. Credo che stesse controllando anche chi era presente in quel momento in casa, ecco perché ha citofonato al mio campanello”. Video poi inoltrati alle pagine social del comitato di quartiere Torrino Mezzocammino e alla chat del gruppo “Controllo del vicinato”. “Siamo da sempre bersaglio di ladri – spiega Francesco Aurea presidente dei due gruppi del quartiere e residente della zona – solo che adesso siamo anche più organizzati. Le immagini sono state registrate da un sistema di video sorveglianza privato che punta proprio agli ingressi. I condomini si stanno attivando da tempo per difendersi contro le incursioni dei ladri”.

Negli ultimi mesi diversi negozi sono stati oggetto di furti, e c’è stata anche un’escalation per quanto riguarda le auto: “Quando va bene, questi banditi si limitano a rubare quello che trovano all’interno. Ma nelle ultime settimane abbiamo notato che rubano anche i pezzi delle auto: marmitte, pneumatici, specchietti. Tutto quello che poi è possibile rivendere”.