Ladispoli, come ha fatto il leone a scappare dal circo? “Tre persone hanno aperto la gabbia”

Dopo la paura, a Ladispoli – e non solo – è scoppiata la polemica. Come ha fatto il leone a scappare dal circo e vagare per le vie della cittadina, non lontana da Roma? Il Rony Roller Circus ha fatto sapere che qualcuno avrebbe aperto la gabbia di nascosto per fare uscire il leone che ieri è scappato dal circo a Ladispoli e che tre persone estranee alla compagnia sono state viste aggirarsi nei pressi dell’area. Sarebbe stato questo il modo in cui il felino è riuscito a liberarsi, ignoti ne avrebbero aperto di proposito la gabbia, con l’intenzione di farlo scappare.

Non è la prima volta che capita una cosa del genere, di animali selvatici destinati agli spettacoli circensi che si allontanano dai circhi. Stavolta si è trattato di un leone, l’episodio si è concluso con la sedazione dell’animale, che è stato catturato dopo diverse ore di ricerca e rimesso in gabbia.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti di propria competenza e inviato un’informativa in Procura. Non si esclude però che possa essersi trattato di un errore umano, ossia che la gabbia sia stata lasciata aperta inavvertitamente.