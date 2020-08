La Mantia shock: “Per il Covid sono costretto a chiudere il mio ristorante”

“Vi devo rivelare che sono costretto a chiudere il mio locale, per colpa di queste epidemia. È doloroso, ma non potevo continuare ad andare avanti”. Lo chef Filippo La Mantia lo ha annunciato oggi, 25 agosto 2020, durante la trasmissione In Onda su La7. Una confessione a sorpresa. “Pagavo 28mila euro al mese di affitto per il mio locale a Milano. I padroni delle mura mi hanno ridotto il canone in via provvisoria a 14mila euro per due mesi, poi sono tornato all’affitto pieno. Ma adesso non riesco a sostenerlo – ha detto -. Ho perso il 40 per cento delle entrate della mia società, con il locale, quando va bene, si pareggiano i conti. Se non mi ridimensiono fallisco”.

La Mantia però non si arrende: “Cercherò un locale più piccolo, per non abbandonare il mio sogno, che avevo realizzato a Milano – le sue parole -. Cambiamo ma non ci arrendiamo. Durante il Covid ho dato ricette per telefono, ho fatto consegne a domicilio. È stato bellissimo. Questa è la mia vita, mi ritiro per continuare a lavorare, non mi arrendo al virus“.

Potrebbero interessarti Santanchè: "Briatore? Non è Covid, ricoverato per prostatite" Lombardia, “I vaccini anti-influenzali promessi da Gallera non bastano: si rischia il caos nelle scuole” Il bollettino: 878 nuovi casi e 4 morti nell'ultimo giorno