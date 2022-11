La mamma del 14enne che, in un istituto superiore di Pontedera (Pisa), ha ricevuto un pugno da un professore non ha dubbi: il gesto del docente è stato grave – tanto che lo ha denunciato – ma anche il ragazzo ha le sue responsabilità. “Alla base c’è un comportamento sbagliato di mio figlio, che va a saltellare alla sue spalle, alla cattedra, per fare il buffone con i compagni di classe”, dice la donna al Tirreno. “L’ho punito cancellando il suo regalo di compleanno. Ora non merita alcun premio. Se fosse stato seduto al banco come i suoi compagni non sarebbe successo niente”, aggiunge.

La madre racconta che il figlio sta vivendo tranquillamente la bufera mediatica in corso intorno al suo caso. “Si comporta come se niente fosse accaduto”, dice, “ma deve capire che tutto parte da un suo errore. Non si sta a scuola in quel modo, e non si prendono in giro i professori. Ho fatto la denuncia per tutelarlo. Non è una vittima, sia chiaro, ma è comunque al centro di un episodio in cui c’è un atteggiamento evidentemente sbagliato da parte del docente”.

Anche l’insegnante, che si è messo in ferie, si sfoga col Tirreno: “I ragazzi facciano tutte le pantomime che vogliono, io sono sereno perché conosco i fatti. A chi mi giudica dico di guardare bene il filmato, in quelle immagini è contenuta la verità. Nella mia carriera da docente ho fatto sospendere ragazzi che si picchiavano in classe. Non sono il tipo che alza le mani. Si capisce chiaramente che il filmato è stato fatto volontariamente, preparato al momento in cui il ragazzo viene alla cattedra dietro di me”.