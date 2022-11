Pedofilia, il Vaticano avvia un’inchiesta sul Cardinale Jean-Pierre Ricard: abusò di una 14enne 35 anni fa

Il Vaticano ha avviato un’indagine preliminare sul cardinal Jean-Pierre Ricard, vescovo emerito di Bordeaux, che nei giorni scorsi ha ammesso di avere tenuto una “condotta riprovevole” nei confronti di una adolescente 35 anni fa nella sua veste di parroco. “A seguito degli elementi emersi negli ultimi giorni e della dichiarazione resa dal cardinal Ricard – ha affermato il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni – per completare l’esame di quanto accaduto, si è stabilito di dare inizio ad una investigatio praevia e si sta ora valutando la persona più indicata a condurla con la necessaria autonomia, imparzialità ed esperienza, in considerazione anche del fatto che le autorità giudiziarie francesi hanno un fascicolo aperto sul caso”.

In un comunicato risalente a tre giorni fa, Ricard – che fra il 2001 e il 2007 ha guidato la Conferenza episcopale francese – aveva affermato in un comunicato: “Allorché la Chiesa ha voluto ascoltare le persone vittime e agire in verità, ho deciso di non tacere più la mia situazione e di mettermi a disposizione della giustizia tanto sul piano della società, che su quello della Chiesa”. Ha riassunto così i fatti: “Quand’ero parroco, 35 anni fa, ho agito in modo riprovevole con una ragazza di 14 anni. Il mio comportamento ha necessariamente causato in questa persona delle conseguenze gravi e durature. Ho trattato di questo con lei e ho chiesto il suo perdono, qui ora rinnovo la mia domanda di perdono, così come a tutta la sua famiglia. È in ragione di questi atti che ho deciso di prendere un periodo di ritiro e di preghiera. Chiedo infine perdono a quelli e quelle che ho ferito e che vivranno questa notizia come un’autentica prova”.

I fatti avvennero nella parrocchia Sainte-Marguerite, a Marsiglia. Non essendo mai stata depositata alcuna denuncia nei suoi confronti, la procura di Marsiglia ha annunciato di aver aperto un’inchiesta preliminare.