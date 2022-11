Italia schiacciata dal peso dei migranti? No, Germania, Francia e Spagna ne accolgono di più

L’Italia è prima per migranti arrivati via mare, ma non per permanenza. Prima accoglienza sì, ma non definitiva. Per l’esattezza, secondo i dati più aggiornati dell’Oim all’11 novembre 2022, sono 90.297 i migranti sbarcati dall’inizio del 2022 nel nostro Paese a fronte dei 26.341 della Spagna, dei 7.684 della Grecia e dei 13.474 della piccola Cipro. Ma se andiamo a vedere quanti sono i migranti sbarcati in Italia che poi decidono di restare nel nostro Paese, il numero delle richieste di asilo e ancor di più il numero di stranieri residenti in rapporto alla popolazione vedono l’Italia sempre dietro molti altri paesi che non sono di primo approdo. Insomma, molti di coloro che arrivano in Italia sono “solo” di passaggio. Le loro destinazioni sono i paesi del nord Europa. In particolare Germania e Francia che sono, infatti, tra i paesi che, numeri alla mano, in Europa accolgono più di tutti.

Le richieste di asilo

Secondo i dati consolidati Eurostat del 2021, l’Italia è quarta tra i Paesi destinatari di richieste d’asilo con 45.200 domande, meno della metà della Francia che ne ha ricevuto 103.800 ed è seconda solo alla Germania con 148.000. Anche la Spagna, con 65.295 domande, accoglie più dell’Italia. Dati che, aggiornati ai primi cinque mesi del 2022, confermano il trend in aumento (300.000 richieste, più 85 per cento) e aumentano il divario tra Italia (53.640 domande) e Francia (120.685), mentre la Germania ha già ricevuto 190.545 richieste di asilo e la Spagna oltre 65.000.

Accoglienza in rapporto alla popolazione

Per quanto riguarda le richieste d’asilo in rapporto alla popolazione residente, l’Italia scivola al quindicesimo posto in Europa con un richiedente asilo ogni 1.308 abitanti, mentre la Germania ne conta uno ogni 561 abitanti, la Francia uno ogni 652.

Chi guida la “classifica”? La piccola Cipro, prima assoluta, con un richiedente asilo ogni 68 abitanti. Poi Malta (che notoriamente spicca per l’assenza nei soccorsi nella sua zona Sar), che comunque conta più immigrati di quanti ne ha l’Italia, uno ogni 432 cittadini.

I rifugiati residenti in Italia

Dai dati consolidati dell’Unhcr, in Italia abitano 3 rifugiati ogni 1.000 abitanti. Complessivamente il numero degli stranieri residenti in Italia, come risulta dall’ultimo dossier Idos sull’immigrazione, è di 5,2 milioni, pari al 9 per cento della popolazione. Quasi la metà sono europei, il 22 per cento asiatici, il 22 per cento africani e il 7,5 per cento americani. Le nazionalità più rappresentate sono la Romania, seguita da Albania, Marocco, Cina e Ucraina.