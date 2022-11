Ischia, suora finisce in carcere: un video la mostra mentre schiaffeggia e tira i capelli a un bambino di 4 anni

Una suora arrestata e altre tre sottoposte a divieto di dimora in Campania. È l’esito dell’indagine sui maltrattamenti subiti dai minorenni ospiti di un istituto religioso sull’isola di Ischia. A finire in carcere è stata la 55enne Marie Georgette Rahasimalala, originaria del Madagascar: la suora è stata ripresa in un video girato lo scorso luglio da una ragazza minorenne ospite del Santa Maria della Provvidenza, situato a Casamicciola Terme.

Nel filmato la suora, che si occupava del servizio mensa nell’istituto, è mostrata mentre schiaffeggia e tira i capelli a un bambino di 4 anni e poi colpisce con uno schiaffo il fratello di 8 anni intervenuto per difenderlo, facendogli uscire il sangue dal naso.

Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno accertato responsabilità a carico anche della madre superiora Angela De Bonis, 81 anni, e di altre due suore: Noeline Razanadraozy, 51 anni, addetta alla mensa anche lei originaria del Madagascar, e la 47enne Alice Albaracin, nata nelle Filippine. Tutte e tre sono state sottoposte al divieto di dimora in Campania. Secondo gli inquirenti, i minori venivano colpiti con schiaffi, calci e colpi di ciabatta sulle mani. Inoltre, venivano loro sequestrati i telefoni per impedire riprese foto e video di quello che accadeva all’interno dell’istituto, che ospita minori in attesa di affidamento, adozione o in affido a seguito di provvedimenti giudiziari. Nel centro vengono anche ospitati minori esterni, dietro corrispettivo pagato privatamente dai genitori.