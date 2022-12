Ischia, sciacalli in azione nella devastazione: denunciato un 53enne per ricettazione

Sciacalli in azione ad Ischia, tra le case evacuate dopo la frana che ha colpito Casamicciola e dopo le nuove ricollocazioni arrivate in seguito all’allerta meteo di questi giorni. I carabinieri presidiano le zone interessate per evitare che qualcuno possa approfittare delle porte lasciate aperte dagli abitanti e hanno denunciato un 53enne di Forio già noto alle forze dell’ordine: era alla guida di un’auto rubata poche ore prima in una strada non lontana da quelle travolte dalla frana. L’uomo dovrà rispondere di ricettazione, mentre il veicolo è stato restituito al proprietario, un abitante impegnato come molti a prestare soccorso a chi è rimasto senza casa.

In totale i controlli messi in atto dai carabinieri sull’isola di Ischia hanno portato all’identificazione di 112 persone e 75 veicoli: in questo ambito è stato anche denunciato un 30enne trovato in possesso di una dose di cocaina in piazza Di Maio. La situazione sul territorio resta complicata: l’allerta meteo di colore giallo è stata prorogata fino alle 16 di oggi, nella notte una nuova bomba d’acqua si è abbattuta sull’isola. Complessivamente ci sono 417 sfollati in hotel, altri hanno trovato sistemazioni autonome. Delle 54 famiglie che non volevano andare via dalla zona rossa, 44 sono state convinte a lasciare i loro appartamenti. Proseguono intanto le ricerche di Maria Teresa Arcamone, la 31enne che risulta ancora dispersa dopo l’alluvione: la sua auto è stata ritrovata ieri mattina sul tetto di un’abitazione, ma di lei non c’è ancora traccia. Per i soccorritori le possibilità che sia viva sono pressoché nulle.