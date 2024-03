Sono stati i passanti a sollevare di peso la macchina e a tirare fuori il malcapitato che è stato condotto in ospedale in ambulanza. Sul posto gli accertamenti sono stati condotti dagli agenti della Polizia Locale e dai militari dei carabinieri. La donna, dopo aver travolto l’ex, si è allontanata a piedi con la figlia, lasciando lì la macchina. Dopo qualche ora si è presentata in caserma insieme al suo avvocato.La donna è stata inizialmente posta ai domiciliari, poi il magistrato inquirente, il sostituto procuratore di Taranto Enrico Bruschi, ha chiesto nella convalida del fermo l’applicazione della custodia cautelare in carcere. La decisione del gip Benedetto Ruberto è attesa per domani, lunedì.