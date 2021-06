Il cane scappa sui binari: 33enne lo insegue, ma viene travolto e ucciso da un treno

Insegue il cane sui binari: travolto e ucciso da un treno davanti la fidanzata

Insegue il cane sui binari della ferrovia, ma viene travolto e ucciso da un treno davanti la fidanzata: è accaduto alla stazione di Porto Marghera, vicino Venezia, nella serata di venerdì 18 giugno.

Secondo quanto ricostruito, la vittima, un 33enne di Cuneo, stava passeggiando con la sua fidanzata, una ragazza spagnola, e i loro tre cani.

Improvvisamente, uno dei tre, all’altezza della stazione di Porto Marghera, è sfuggito al controllo dell’uomo e si è avvicinato ai binari della ferrovia.

Il trentatreenne, istintivamente, lo ha inseguito senza accorgersi che un treno regionale proveniente da Verona stava per transitare proprio nei pressi della stazione.

Il macchinista non ha avuto nemmeno il tempo di vederli e per l’uomo, così come per l’animale, non c’è stato nulla da fare. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi della fidanzata, soccorsa in evidente stato di shock.