L’ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, nel corso dell’ultima puntata di DiMartedì in onda su La7 l’8 dicembre, ha parlato del vaccino: “Ricordo quando ho sentito certi asini dire: “Non facciamo vaccinare perché ho paura per i miei figli”. Somaro! Devi aver paura per i figli degli altri. Vaccinarsi vuol dire anche un effetto di difesa nei confronti dagli altri. Questo è fondamentale. Il vaccino va assolutamente fatto”.

Poi sulla pandemia di Covid 19 ha aggiunto: “Questa grande pestilenza ci ha trovato impreparati. Noi dovremo organizzarci in modo tale che queste calamità ci trovino pronti. Per esempio: è chiaro che una calamità investe gli ospedali, dobbiamo organizzarci perché siano maggiori, efficienti e meglio distribuiti. Dobbiamo prepararci a questa mentalità che mi si permetta, è femminile – le parole di Amalia Ercoli Finzi -. Le donne sono abituate al sacrificio. Dobbiamo capire che il sacrificio non è una forma di masochismo, è dare importanza alle cose importanti e attivarsi perché le cose importanti siano un beneficio per tutti”.

Potrebbero interessarti Vaccino Covid, Crisanti: "In questa prima fase no all'obbligatorietà" Sentenza shock a Brescia: uccise la moglie, assolto per “delirio di gelosia” Genovese, indagata anche l’ex fidanzata: “Era presente durante gli abusi”