Sondrio, prova a evitare un cervo che attraversa la strada e si schianta contro un’auto: morto 62enne

Ha invaso la corsia opposta per evitare un cervo che stava cercando di attraversare l’ex strada provinciale 38 a Cosio Valtellino, in provincia di Sondrio, innescando un incidente frontale: è morto così l’uomo alla guida, un 62enne residente nella zona.

Il sinistro è avvenuto ieri sera, mercoledì 4 febbraio, intorno alle 22. Uno schianto mortale che ha coinvolto anche l’auto di una 51enne, ferita gravemente ma non in pericolo di vita, attualmente ricoverata in ospedale.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polstrada di Sondrio, già intervenuta sul posto per i rilievi, ma pare chiaro che a causare l’impatto sia stato il tentativo dell’uomo di evitare l’animale, che è comunque stato colpito e trovato morto sul ciglio della strada.

Si sono rivelati inutili i soccorsi per la vittima, una guardia giurata che aveva appena preso servizio. Stava viaggiando in direzione di Colico, quando i soccorritori sono arrivati per lui non c’era già più nulla da fare.

La carcassa del cervo, da chiarire se sia stato investito prima o in seguito alla carambola, è stata recuperata dagli agenti della polizia provinciale. Le due auto sono state poste sotto sequestro e raccolte dall’autosoccorso Lanfranchi di Cosio Valtellino.