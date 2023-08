Incidente al parco acquatico, bimba va sullo scivolo e il padre le finisce addosso: gravissima la bambina

Una bambina rischia di rimanere paralizzata a causa di un incidente avvenuto al parco acquatico “Aquafelix” di Civitavecchia. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la bimba è stata travolta dal padre, che si trovava dietro di lei in uno scivolo del parco. L’uomo l’ha colpita violentemente alla schiena mentre lei si trovava già nella piscina.

La situazione è apparsa subito grave, dato che la bimba non riusciva a muovere gli arti. In pochi minuti, è intervenuta sul posto l’eliambulanza, che ha portato la bimba all’ospedale Bambino Gesù di Roma.Secondo Il Messaggero, la bimba avrebbe ripreso a muovere le braccia ma non le gambe.