Venezia, auto con cinque giovani finisce contro il guard rail: 2 morti

Intorno alle ore 20 di ieri, 8 gennaio 2023, un’auto con a bordo cinque giovani si è schiantata contro il guard rail nei pressi di San Donà di Piave (Venezia). Due ragazzi sono morti, mentre gli altri tre sono rimasti feriti. Secondo quanto riporta l’Ansa, i cinque giovani erano a bordo di una Seat Ibiza e stavano percorrendo un tratto di strada che corre lungo l’argine del Piave.

Ieri notte, in quella zona, pioveva forte. Probabilmente l’asfalto bagnato ha provocato lo sbandamento della vettura e il successivo schianto. Le cause dell’incidente sono tuttavia in fase di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, una frenata in curva avrebbe provocato l’uscita di strada della Seat Ibiza. L’auto si sarebbe allora schiantata contro il guard rail, nel punto esatto in cui questo finisce. Il guard rail, dunque, entrando nella portiera posteriore destra dell’auto, ha centrato una ragazza e un ragazzo, di 20 e 23 anni, uccidendoli. I vigili del fuoco, giunti subito sul posto, hanno estratto dalle lamiere i tre giovani sopravvissuti, affidati prontamente ai soccorsi del 118.