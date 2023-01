Influenza, virus, problemi produttivi e distributivi hanno portato a una carenza di diverse categorie di medicinali in Italia: mancano circa 3mila medicinali nelle farmacie di tutta Italia. Il virus Sars-CoV-2 e l’influenza, resa ancora più pesante dal Covid, ha fatto sì che alcuni farmaci siano diventati molto richiesti.

“La paura di non trovare questi farmaci spinge poi i cittadini all’acquisto anche senza che ce ne sia bisogno”, ha detto Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, “un altro fattore determinante per la carenza dei farmaci è legata alla dipendenza dell’Italia nella produzione di alcuni principi attivi. Molti farmaci, infatti, arrivano dall’India e dalla Cina. A causa della pandemia e dei lockdown, gli stabilimenti situati in questi paesi hanno rallentato la loro produzione”.

Da non sottovalutare le conseguenza della guerra in Ucraina che ha rallentato il reperimento dei materiali per il packaging dei farmaci, come l’alluminio per i blister, il salice per le fiale e le bottiglie di sciroppo ed addirittura il cartone, prodotto dai paesi dell’Est che hanno diminuito le consegne per limitare i costi. Ed in Europa e nel resto del mondo non va affatto meglio.

“C’è la volontà da parte dell’Unione Europea di realizzare un sistema di raccordo tra i paesi membri, coordinato dall’Ema, per armonizzare le problematiche relative alla carenza di farmaci, cercando soluzioni”, dice ancora Tobia.