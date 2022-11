Imperia, lascia il cane per 15 ore da solo in casa mentre è a partorire: multata per maltrattamenti

Una donna di 24 anni di Ceriana, nell’entroterra di Sanremo, dovrà pagare una multa di 6mila euro per aver lasciato da solo in casa il suo cane mentre stava partorendo: il giudice monocratico di Imperia Daniela Gamba l’ha condannata a fronte dell’accusa di maltrattamento di animali nata in seguito alle segnalazioni dei vicini che hanno sentito l’animale abbaiare a lungo. I fatti risalgono al 12 luglio 2018: l’animale era stato lasciato sul terrazzo di casa dalla donna, che si era recata in ospedale a Nizza per una visita propedeutica al parto, che era programmato per la settimana successiva. Calcolando di dover star via soltanto per poco, aveva lasciato il cane sul terrazzino di casa preparando per lui acqua e cibo a sufficienza.

Mentre era in ospedale però le si sono “rotte le acque”, così i medici l’hanno trattenuta per il parto fino al giorno dopo, insieme ai genitori. Il cane è rimasto da solo per un totale di quindici ore, i vicini hanno chiamato la forze dell’ordine, con la polizia che è intervenuta ed ha affidato il cane all’autorità amministrativa di Ceriana. La pm Tiziana Berlinguer aveva chiesto per la donna 5mila euro di multa perché avrebbe dovuto mandare qualcuno ad occuparsi dell’animale. L’avvocato Luca Brazzit, che cura gli interessi della 24enne, ha annunciato che ricorrerà in Appello dopo aver letto le motivazioni della sentenza.