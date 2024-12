Festa dell’Immacolata 2024, supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 8 dicembre

Oggi, domenica 8 dicembre 2024, ricorre la festa dell’immacolata, una solennità tra le più importanti per i cristiani, che ricorda il dogma dell’Immacolata concezione di Maria. Per l’occasione oggi, 8 dicembre, essendo anche domenica, i negozi e i supermercati sono aperti o chiusi? Come detto quest’anno l’Immacolata, con cui si celebra la nascita di Maria Vergine concepita senza peccato originale, cade di domenica. Molti supermercati saranno dunque regolarmente aperti, anche se con orario ridotto essendo festivo.

Tutti i principali supermercati come Conad, Lidl o Esselunga dovrebbero essere aperti. Per cui se vi siete dimenticati qualcosa all’ultimo siete ancora in tempo per correre ai ripari e preparare un buon pranzo dell’Immacolata. Come sempre però in questi casi vi consigliamo di visitare i siti del vostro punto vendita di fiducia, o le pagine social, o recarvi di persona, per scoprire eventuali orari ridotti.

Nel dettaglio, mediamente possiamo dire che i negozi Esselunga saranno aperti dalle 8 alle 20, la Coop dalle 9 alle 20:30 e la Conad dalle 8:30 alle 20:30. Aperti senza cambiamenti di orari dovrebbero essere anche i punti vendita Lidl, Eurospin ed MD. In particolare la fascia oraria a cui fare riferimento per i negozi Lidl dovrebbe essere dalle 8 alle 21:30, quella per gli Eurospin dalle 8:30 alle 20:30, mentre i punti vendita MD dovrebbero mantenere i classici orari dalle 8 alle 20.

Orari variabili previsti invece per Crai, Despar e Bennet. La maggior parte di questi dovrebbe infatti restare aperta, con possibili variazioni in alcuni punti vendita. Importanti cambiamenti interesseranno invece Carrefour, Unes, Penny Market ed Il Gigante, dove e aperture potrebbero non essere confermate o con diverse scelte da città a città. I Pam potrebbero rimanere chiusi.

Visto anche l’avvicinarsi del Natale, dovrebbero rimanere aperti anche molti negozi e catene come Mediaword e Unieuro o Ikea. I megastore dei mobili e degli articoli per la casa saranno aperti in massa, proprio per accogliere chi approfitterà di questo weekend per fare un po’ di acquisti o regali natalizi. Aperti anche la maggior parte degli outlet e centri commerciali.