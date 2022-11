Il video di un poliziotto che prende a calci e manganella un 24enne ubriaco nel centro di Rieti | VIDEO

La scorsa notte il centro di Rieti è stato teatro di un episodio che sta dividendo la città. Intorno alla mezzanotte un 24enne di nazionalità rumena, in stato di ebrezza, ha importunato una donna nei pressi della stazione e poi ha danneggiato alcune auto parcheggiate. Successivamente si è spostato verso Largo Alfano, uno dei luoghi della movida reatina. Qui è entrato in un bar dove si è in parte denudato, per poi uscire e correre verso la piazza mentre si toglieva anche felpa e maglietta. A questo punto è intervenuta la Polizia per cercare di fermare il giovane, che non era più in sé. Come mostrano i video diffusi sul web, un agente lo ha colpito con calci e manganellate, nonostante fosse già a terra. Una scena che ha spinto molti a chiedersi perché gli agenti si siano accaniti su un ragazzo disarmato e chiaramente incapace di difendersi.

In una nota ufficiale, la Questura ha annunciato l’avvio di un’inchiesta disciplinare a carico del poliziotto. “In riferimento ad un video che riprende il momento del controllo, sebbene sia evidente che il soggetto è in stato di forte alterazione, uno degli operanti utilizza lo sfollagente in dotazione; per tale comportamento è già stata avviata un’inchiesta disciplinare a suo carico ed è stata informata l’autorità giudiziaria”, riporta la nota.