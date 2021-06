Ibiza, si è consegnato alle autorità l’italiano che ieri ha sparato a due connazionali

Si è consegnato alle autorità di Ibiza l’italiano che ieri ha sparato a due connazionali, ferendone uno in maniera grave. Lo riporta il Periodico de Ibiza citando fonti investigative.

Nelle prime ore di sabato 5 giugno, due italiani sono stati feriti da colpi di arma da fuoco durante una festa nella località di Santa Eularia, sulla costa centro-orientale dell’isola. Secondo quanto riportato dall’Agi, citando fonti investigative, gli spari non sono dovuti a un agguato, come inizialmente riportato, ma sarebbero seguiti a una rissa che potrebbe essere scoppiata per motivi di gelosia. L’uomo di 33 anni avrebbe colpito con il calcio di una pistola il padrone di casa, un uomo di 28 anni, e poi avrebbe avrebbe sparato alcuni colpi ferendolo gravemente alla testa e a un ginocchio, mentre un altro italiano di 35 anni sarebbe stato ferito di striscio. Secondo l’Agi, citando fonti ospedaliere, il 28enne è ricoverato in condizioni gravissime ed è stato sottoposto a intervento chirurgico per l’estrazione di un proiettile dal cranio. La sparatoria è avvenuta in una villa presa in affitto nel quartiere di Can Ramon, nei pressi del poligono industriale di Ca na Palava.

Ieri il comando della Guardia Civil delle Baleari aveva riferito che i due uomini erano stati colpiti da proiettili sparati da un’automobile che si era fermata di fronte all’abitazione in cui era in corso la festa. Secondo i testimoni all’interno della vettura, che sarebbe ripartita dopo gli spari, erano presenti tre persone.