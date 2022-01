Guida al super green pass: ecco dove serve e dove no

Il Super green pass entrato in vigore il 10 gennaio non servirà dappertutto (così come quello base). In luoghi come supermercati, farmacie, edicole, e anche dal veterinario non sarà necessario. Quindi per esigenze alimentari, sanitarie e di sicurezza e giustizia. Il certificato verde rafforzato possono averlo soltanto le persone vaccinate o guarite dal covid, mentre quello base è ottenibile anche grazie a un tampone rapido valido 48 ore o a un molecolare per 72.

Dove non sarà necessario il green pass:

supermercati e negozi alimentari;

tabaccherie;

edicole;

ambulatori medici;

farmacie;

ospedali;

cliniche;

veterinari;

caserme (per presentare una denuncia);

Dal 10 gennaio, però, sono aumentati i luoghi in cui è necessario il super green pass:

mezzi di trasporto (aerei, treni, navi, bus, tram, metro);

ristoranti e bar (sia al chiuso sia all’aperto)

piscine, palestre e per sport di squadra al chiuso;

centri benessere, centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

parchi tematici e di divertimento;

musei;

centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi centri educativi per l’infanzia);

centri congressi;

alberghi;

feste dopo cerimonie religiose e civili;

impianti di risalita;

sagre, fiere;

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Dal 20 gennaio, il green pass base sarà obbligatorio anche per:

parrucchieri e barbieri;

centri estetici;

per colloqui visivi in presenza con i detenuti all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Dal 1° febbraio, poi, il certificato verde base servirà per entrare anche: