“Siamo di fronte ad una fase nuova e con l’1 maggio il green pass sarà uno strumento non più richiesto. Oggi c’è dunque uno scenario per cui è possibile non richiederlo più. Questo allentamento è possibile grazie alla parte del Paese che si è responsabilmente vaccinata: diamo cioè così la possibilità a chi irresponsabilmente non si è vaccinato di poter tornare a fare una serie di attività”. Lo ha affermato a Rainews24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Rispetto alla situazione epidemiologica in Italia, Costa ha rilevato che vi è un “aumento dei contagi ma, fortunatamente, non vi è un aumento della pressione sugli ospedali. Probabilmente – ha aggiunto – siamo in una fase di passaggio verso l’endemia, ma ovviamente il vaccino protegge da conseguenze gravi della malattia e permette così agli ospedali di continuare nella attività ordinaria”. Quanto alla nuova variante Xe, “dobbiamo attendere maggiori dati, ad oggi non abbiamo cioè dati sufficienti per poter ipotizzare uno scenario”.

Fondamentale, ha evidenziato, “è proseguire con la campagna di vaccinazione: bisogna ribadire l’invito ai 4 mln di italiani non ancora vaccinati di effettuare il ciclo vaccinale”.