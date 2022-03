Giulia Schiff: l’ex pilota dell’aeronautica partita come volontaria in Ucraina

All’indomani dello scoppio della guerra, Giulia Jasmine Schiff, 23enne veneziana ex pilota dell’aeronautica militare italiana, non ci ha pensato due volte prima a prendere armi e bagagli e salire a bordo di un autobus per raggiungere Kiev, dove si è unita come volontaria alle Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina. “Sono l’unica donna della legione,” spiega al programma televisivo Le Iene, che l’ha seguita sul campo di battaglia per girare un reportage sulla sua missione. “Non sono una mercenaria, sono qui per dare il mio contributo agli indifesi” sottolinea il soldato Jasmine, come la chiamano qui da quando si è arruolata.

L’ex pilota era stata al centro di un caso mediatico nel 2018 dopo essere stata espulsa dall’Aeronautica militare per aver denunciato episodi di bullismo e nonnismo all’interno dell’arma. La lunga battaglia legale è arrivata a conclusione pochi mesi fa, quando il Consiglio di Stato ha respinto il suo ricorso mettendo fine alla sua carriera da pilota definendola “inadeguata al servizio”. Ma la giovane italiana non si è mai arresa.