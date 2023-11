Giulia Cecchettin scomparsa con l’ex fidanzato. Lo zio di lei: “Hanno sentito le sue grida, lui l’ha trattenuta”

Li stanno cercando dappertutto da 48 ore, anche con l’elicottero, Giulia Cecchettin e l’ex fidanzato, scomparsi nel nulla sabato sera, quando si erano visti a cena, nel fast food di un grande centro commerciale a Marghera. La ragazza, 22 anni, aveva mandato l’ultimo sms alla sorella intorno alle 22.43 – parlando di vestiti – e da quel momento né lei né il suo ex, coetaneo, hanno più dato notizie.

Intorno alle 23.15 Giulia Cecchettin e Filippo Turetta sono stati avvistati in un parcheggio di Vigonovo, vicino a dove abita la ragazza. Un vicino di casa racconta di aver sentito le urla della ragazza, che era stata trattenuta in auto, mentre era uscito a fumare. Poi Filippo ha messo in moto l’auto e si è dileguato verso il cimitero, la strada che porta o verso Padova o verso il centro cittadino. Sabato il testimone che assiste alla lite chiama il 112. Ma quando arriva la pattuglia dell’auto con i due ragazzi nessuna traccia. Poi il silenzio. I cellulari dei due risultano spenti. Da Treviso domenica sera è arrivata la segnalazione che l’auto sarebbe stata vista transitare tra Villorba e Zero Branco. L’auto è una Fiat Grande Punto targata FA 015 YE. Chi la vedesse chiami le forze dell’ordine. L’auto è in movimento.

Giulia Cecchettin aveva conosciuto Filippo Turetta alla facoltà di Ingegneria dell’università di Padova. La loro storia era finita ad agosto, e benché Filippo avesse sofferto per la rottura, Giulia aveva cercato di supportarlo anche nei mesi successivi. Negli ultimi giorni, i genitori del ragazzo hanno raccontato che non mangiava quasi più ed era giù di morale. Nonostante la fine del loro rapporto sentimentale, però, Giulia e Filippo non avevano interrotto i contatti.

Il padre di Giulia esclude l’ipotesi di una fuga d’amore, sottolineando l’impegno e la concentrazione della figlia per la sua imminente laurea: la ragazza doveva laurearsi giovedì all’università di Padova e stava organizzando festeggiamenti con gli amici.