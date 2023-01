Giornata della Memoria 2023: frasi e citazioni per non dimenticare la Shoah

GIORNATA DELLA MEMORIA 2023 FRASI – Oggi, 27 gennaio 2023, è la giornata della Memoria, ricorrenza che nasce per commemorare in tutto il mondo le vittime dell’Olocausto, ovvero lo sterminio delle categorie considerate “indesiderabili”, come ebrei, omosessuali, portatori di handicap e rom, da parte dei nazisti durante la seconda guerra mondiale. Si celebra il 27 gennaio di ogni anno perché in quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

Nel 2005 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha celebrato il 60esimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e della fine dell’Olocausto in una sessione speciale tenutasi a gennaio. Successivamente, in quello stesso anno, è stato deciso di dedicare una giornata al ricordo delle vittime. Per ricordare cosa è stato l’Olocausto e celebrare la Giornata della Memoria 2023 abbiamo raccolto alcune frasi e citazioni. Eccole: