Studentessa italiana morta in un incidente negli Stati Uniti: investita da un’auto mentre attraversa sulle strisce

Morta a 17 anni per un incidente stradale negli Stati Uniti, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali: la 17enne vicentina Giorgia Trocciola è rimasta vittima di una gravissima fatalità in Colorado, dove viveva per studiare.

Mercoledì mattina, intorno alle 7.30 locali, stava andando a piedi verso la Doherty High School, istituto che frequentava nell’ambito di un programma di scambio culturale, quando è stata colpita in pieno da una Jeep. Secondo la ricostruzione degli inquirenti giunti sul posto, il veicolo non avrebbe rispettato un semaforo rosso, immettendosi in strada in un momento in cui invece era previsto l’attraversamento pedonale. Il dipartimento di Colorado Springs indaga sulla vicenda.

“Ringraziare tutti sarebbe ora impossibile – scrive il padre su Facebook dopo aver appreso la notizia – siete tantissimi e di questo ve ne sono grato…in pochi scatti si può capire la mia ‘bambina’ chi fosse. Matta, sincera, profonda unica. Qui negli Stati Uniti dove io e mia moglie ci troviamo, nella sua scuola hanno creato un motto #LLG che tradotto significa Vivi Come Giorgia. Praticamente la conoscevano e amavano tutti. Io, Mery e Azzurra e tutta la mia famiglia vi ringraziamo per l’affetto che ci state dando ve lo scrivo con il cuore”.

A scuola la 17enne era molto conosciuta come atleta. Dall’Italia le parole di cordoglio del governatore del Veneto Luca Zaia: “Ho appreso con profondo dispiacere e commozione della morte prematura della nostra connazionale avvenuta negli Stati Uniti in un tragico incidente stradale. La mia vicinanza va alla famiglia, agli amici, alle compagne della squadra di baseball con cui condivideva la passione per lo sport. Queste sono le notizie che non vorremmo mai ricevere”. A Vicenza Giorgia frequentava il liceo artistico Antonio Canova e giocava nella società Padova Baseball Softball.