Genova, 15enne denuncia violenza sessuale in pieno centro: “Aggredito da tre uomini”

Un ragazzino di 15 anni ha denunciato di è essere stato violentato la scorsa notte da un gruppo di stranieri in pieno centro storico a Genova. Il minorenne è stato visitato all’ospedale Galliera, dove è arrivato accompagnato dalla madre. Gli sono state riscontrate alcune ferite. I carabinieri, avvisati dai medici, hanno avviato le indagini.

Si tratta del quarto episodio di violenza sessuale in pochissimi giorni. Il primo è avvenuto ai danni di una ragazza sempre nei vicoli la notte di Capodanno, poi la giovane violentata ai giardini di Plastica e infine la ragazza costretta a bere e forse abusata in una discoteca vicino il terminal traghetti.

Il giovanissimo, secondo quanto raccontato ai medici, sarebbe stato aggredito da alcuni altri ragazzi, un gruppetto di tre, aggredito, trascinato in un vicolo e abusato sessualmente. I tre avrebbero costretto l’adolescente a un rapporto orale.

I fatti, su cui sono in corso accertamenti, sono avvenuti intorno alle 3 del mattino nella zona di via Cairoli. Il 15enne è stato soccorso dai militi della Croce Verde e portato al pronto soccorso dove i medici hanno riscontrato ferite e tagli non gravi ma riconducibili a un’aggressione.

Da dicembre a oggi a Genova, nel centro storico ma non solo, si sono verificati diversi episodi di presunte violenze sessuali messe in atto da ignoti nei confronti di ragazze molto giovani e – in questo ultimo caso – di un ragazzo addirittura minorenne.

Ancora presto per capire se dietro tutti gli episodi ci possa essere un filo conduttore, gli stessi attori, o semplicemente il fatto che quantitativi di droga stiano circolando con facilità a Genova. Gli investigatori, a questo punto, non escludono alcuna pista.