Nuova maxi bolletta da 20mila euro per la storica gelateria romana Fassi

A distanza di neanche un mese dalla sua denuncia, Andrea Fassi, pronipote del fondatore di Fassi, storica gelateria di Roma e amministratore delegato della società, torna sui social per mostrare una nuova bolletta da 20mila ricevuta dalla sua azienda nei giorni scorsi.

Era il 18 settembre quando la storica gelateria romana balzò agli onori della cronaca per aver ricevuto una maxi bolletta dell’energia da 18mila euro, a fronte dei poco meno dei 5mila pagati lo scorso anno nello stesso periodo.

Ora, alla storia si aggiunge un nuovo capitolo: Andrea Fassi, infatti, anche questo mese ha ricevuto una bolletta da capogiro, pari a oltre 20mila euro.

“Da re del gelato a re della bolletta” scrive l’imprenditore sui social. ”

“Schiaffato in tutto il mondo, su tutti i media, ovunque. Per una settimana. Da domenica a domenica. Poi la lacrimuccia compassionevole scivola via, si ingiallisce e si dimentica presto. E da lunedì il telefono mica squilla più. Ormai la lacrimuccia ha sortito il suo effetto”.

“Il punto è che, poi, le bollette vanno pagate. Continuano ad arrivare, come questa di agosto a me e ad altri come me. E nulla cambia. Se non che, questa volta, la lacrimuccia, senza elezioni, senza utilità mediatica, non ha molto sapore e così si rovescia nel vuoto, in silenzio, senza sapere dove andare a schiantarsi. Un po’ come tutti noi”.

L’ennesima denuncia da parte di Andrea Fassi dimostra quanto sia urgente e indispensabile un intervento dello Stato a favore di famiglie e imprese. Per questo motivo TPI ha deciso di lanciare una petizione su Change.org per chiedere al governo di farsi carico degli aumenti delle bollette.

