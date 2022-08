Gallipoli, turisti si lanciano bottiglie di vetro e un’auto quasi investe un ragazzo

Lanci di bottiglie, urla, un suv che per poco non travolge un ragazzo. È successo in pieno giorno, di mattina, a Baia Verde, località balneare a pochi chilometri dal centro di Gallipoli. D’estate si riempie di giovani turisti ed è in quella zona che si concentrano lidi e discoteche. Mercoledì 16 agosto, è andata in scena l’ennesima rissa, a pochi metri dalla spiaggia. A riprendere i momenti di questo scontro è stata una persona nascosta dietro a una pianta. Nelle immagini si vedono dei ragazzi lanciarsi bottiglie di vetro che poi si infrangono a terra. Si insultano, una donna grida “Basta!”. Poi arriva un suv in retromarcia che si ferma e riparte. Per poco non travolge un giovane, un altro tenta di aprire la portiera dell’auto. Scene che vengono definite “da Far West”. Nel frattempo qualcuno passa, si gira e continua per la propria strada. Altri sono seduti sul muretto e assistono alla guerra di bottiglie.

All’arrivo delle forze dell’ordine i giovani turisti non ci sono più. A terra rimangono soltanto i cocci di vetro delle bottiglie. L’ex sindaco Flavio Fasano ha pubblicato il video su Facebook e ha scritto: “In Baia Verde, a Gallipoli, un’altra perla del turismo creativo, incentivato ed apprezzato da questa amministrazione Pd-Lega: una gincana d’auto con birilli umani e lancio di bottiglie di vetro. Tanti spettatori divertiti!”. E ha concluso: “Grazie al sindaco Minerva per il controllo del territorio”.