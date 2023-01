Funerali Papa Ratzinger: durata, quanto durano e quando finiscono, Benedetto XVI. A che ora, inizio, fine

Qual è la durata dei funerali di Papa Ratzinger? Quanto durano le esequie del Papa emerito Benedetto XVI? Vi diciamo subito che non c’è una durata prefissata o un orario in cui finiscono obbligatoriamente. Sappiamo che si tratta di funerali solenni e sobri, come richiesto dallo stesso Ratzinger. Non saranno inoltre funerali di stato, dato che con le sue dimissioni Benedetto XVI aveva smesso di essere capo di stato della Città del Vaticano. È una differenza formale più che sostanziale: i capi di stato di tutto il mondo potranno decidere ugualmente se andare al funerale, ma lo faranno in forma privata e non come rappresentanti del proprio paese.

Sarà un funerale inedito, dato che Benedetto XVI è stato il primo papa a dimettersi in più di 600 anni: l’ultimo prima di lui era stato Gregorio XII nel 1415. I funerali si svolgeranno giovedì 5 gennaio 2023 alle 9:30, e a celebrarli sarà papa Francesco, il suo successore, sul sagrato della Basilica di San Pietro. Sono attese oltre 60mila persone. L’evento sarà in mondovisione. Diretta tv su Rai 1 e Tv2000 dalle 9. Inoltre non era mai successo che un papa celebrasse i funerali di un altro papa. Finora i funerali dei papi erano sempre stati celebrati dal decano del collegio cardinalizio, cioè il più anziano.

Funerali papa Ratzinger, quanto durano: Durata

Possiamo ipotizzare una durata di circa due ore, due ore e mezza, con chiusura intorno alle 12. Sappiamo con certezza che l’inizio del rito funebre è previsto alle ore 9.30 di giovedì 5 gennaio 2023. Una volta terminato il funerale, la salma di Benedetto XVI verrà sepolta nelle grotte vaticane, sotto la basilica di San Pietro, dove sono seppelliti molti altri papi.

Streaming e tv

Abbiamo visto la durata, quanto durano e quando finiscono i funerali di Papa Ratzinger, ma dove vederli in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 e Tv2000 dalle 9 di oggi, 5 gennaio 2023. L’inizio della cerimonia funebre di Benedetto XVI, celebrata da Papa Francesco, sarà per le ore 9.30. Il rito funebre sarà trasmesso in mondovisione. Garantita la diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 9.00.