A che ora iniziano funerali Papa Ratzinger: orario inizio della cerimonia funebre di Benedetto XVI. Quando

A che ora iniziano i funerali di Papa Ratzinger, il Papa emerito Benedetto XVI? Qual è l’orario d’inizio della cerimonia funebre presieduta da Papa Francesco? Il funerale dell’ex pontefice, scomparso il 31 dicembre 2022 all’età di 95 anni, è in programma per oggi, 5 gennaio 2023, a partire dalle ore 9.30. Non era mai successo che un papa celebrasse i funerali di un altro papa. Gli occhi del mondo saranno puntati su piazza San Pietro, dove sono attesi oltre 50mila fedeli. Saranno funerali solenni ma sobri, come chiesto dallo stesso Ratzinger.

I fedeli che non potranno recarsi a Roma possono seguire i funerali di Papa Ratzinger in diretta tv su Rai 1 e Tv2000 questa mattina a partire dalle ore 9. L’inizio della cerimonia funebre è fissato alle 9.30. Già in diverse migliaia hanno dato il loro ultimo saluto al Papa emerito Benedetto XVI, la cui salma è stata esposta nella Basilica di San Pietro dal 2 gennaio.

Non saranno funerali di Stato, dato che con le sue dimissioni Benedetto XVI aveva smesso di essere capo di stato della Città del Vaticano. È una differenza formale più che sostanziale: i capi di stato di tutto il mondo potranno decidere ugualmente se andare al funerale, ma lo faranno in forma privata e non come rappresentanti del proprio Paese.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora iniziano i funerali di Papa Ratzinger, ma dove vederli in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 e Tv2000 dalle 9 di oggi, 5 gennaio 2023. L’inizio della cerimonia funebre di Benedetto XVI, celebrata da Papa Francesco, sarà per le ore 9.30. Il rito funebre sarà trasmesso in mondovisione. Garantita la diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 9.00.