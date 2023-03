Francia, pullman con 40 bambini a bordo precipita in un burrone: almeno 16 feriti, 4 sono gravi

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 4 marzo 2023, a Corps (Isère), in Francia, dove un pullman sul quale viaggiavano 46 persone è uscito fuori strada precipitando in un burrone per sei metri.

Secondo le prime informazioni, sono almeno 16 le persone che sono rimaste ferite e tra loro ci sono anche dei bambini. In particolare, quattro feriti sarebbero in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente, che si è verificato intorno alle 8 del mattino, ancora non si conosce. Quello che si sa è che a bordo del pullman c’erano 6 adulti e 40 bambini delle scuole elementari.

“Ci sono quattro persone in assoluta emergenza, tra cui due bambini”, è quanto ha precisato la prefettura francese. I bambini, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, stavano tornando da una vacanza sulle Alte Alpi, nel dipartimento francese della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

L’autista del pullman è tra i feriti gravi: probabilmente si è sentito male mentre era alla guida. La prefettura ha precisato che tutti i feriti sono stati portati nelle strutture adatte per le loro condizioni di salute. Sul posto sono stati inviati 90 vigili del fuoco e due elicotteri per assistere le vittime. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.