“Mi hanno derisa”: le lacrime di Francesca per il body shaming in palestra diventano virali sui social | VIDEO

Francesca e il body shaming subito in palestra | VIDEO

È diventato virale sui social lo sfogo di Francesca, una ragazza che, in lacrime, ha raccontato di aver subito body shaming mentre si trovava in palestra.

“Non voglio mai metter più il piede in quella palestra” afferma la ragazza all’inizio del video. “Stavo sul tapis – spiega – e a un certo punto ho iniziato a sentire caldo. Sotto avevo un completino, quindi mi sono tolta la t-shirt. Ho continuato a correre. A un certo punto mi sono accorta che c’era un gruppo di ragazzi di fronte a me. Mi guardavano, parlavano tra di loro e ridevano. Sono sicura che guardavano me perché a parte che non c’era tanta gente…”.

Sono in lacrime insieme a lei. Se non vai in palestra sei una cicciona pigra.

Se vai in palestra ti succede questo. Viviamo in una società dove avere anche solo due chili in più viene visto come un crimine. Sono sinceramente stufa e schifata. pic.twitter.com/84mU5Bu9Fc — Annarè 🍉 (@ohmyownsavior) March 27, 2024

“Mi hanno detto tutta la vita ‘vai in palestra cicciona’. Poi ci vado ed è questo quello che succede. Mi fate veramente schifo. Non mi sono neanche lavata. Ho preso tutte le cose e me ne sono andata via”.

Ora Francesca sta cercando un’altra palestra. “Però – racconta tra le lacrime – io ho paura che succeda di nuovo. Ma è possibile che non ci sia un posto in cui stare tranquilla? Succede ovunque, al supermercato, all’università, qua sui social, nei commenti. Vorrei vivere la mia vita senza che mi prenda in giro nessuno”.