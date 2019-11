Cassazione, confermati i 9 anni alla foreign fighter italiana Fatima

La condanna a 9 anni alla foreign fighter Maria Giulia ‘Fatima’ Sergio per terrorismo è definitiva: a sancirlo è la Cassazione. La giovane, considerata la prima foreign fighter italiana, è partita per unirsi al Califfato nel 2014, senza farvi ritorno. Di lei, infatti, non si è saputo più nulla.

Lo ha stabilito la suprema Corte, che ha respinto il ricorso presentato per conto suo e di altri quattro imputati: tra i quali il marito, l’albanese Aldo Kobuzi (condannato a 10 anni), e la ‘maestra indottrinatrice’, Haik Bushra (condannata a 9 anni), cittadina canadese.

Terrorismo, Lara Bombonati condannata a 2 anni e 8 mesi

