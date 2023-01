La Fondazione Ernesta Besso, 100 anni dopo: una giornata per riflettere

La Fondazione “Ernesta Besso”, dedicata alla moglie di Marco Besso, Ernesta Pesaro Maurogonato, nasce nel 1922. Nella sua vita Marco Besso si è molto speso per far sì che tutte le donne d’Italia, indipendentemente dalla loro classe sociale d’origine, potessero godere di nuovi diritti. Nell’atto costitutivo della Fondazione Ernesta Besso leggiamo infatti «La Fondazione dedica la propria azione esclusivamente al miglioramento morale e sociale delle donne appartenenti alle classi lavoratrici ed alle classi medie». In questo spirito la Fondazione Ernesta Besso opera da quasi cento anni. Alla sua Presidenza si sono succedute le donne della famiglia di Marco Besso: la figlia Lia, la nipote Matizia, la nuora Gloria Sonaglia, la bisnipote Orsa Lumbroso ed ora la trisnipote, Caterina De Mata.

IL PROGRAMMA PER LA GIORNATA DEL CENTENARIO

Le celebrazioni per il Centenario della Fondazione Ernesta Besso si aprono con i saluti istituzionali. Proseguono con la presentazione della sua storia, del suo ruolo e dell’attività della Fondazione e con la lettura dei primi verbali. A seguire il convegno “Soffitti di cristallo: la situazione oggi agli occhi di donne rappresentative della società – Com’è cambiata la società (e cosa resta da fare)”. Parlano esponenti della società civile tra cui: Rosa Oliva, Alma Laura Sabbadini, Gabriella Luccioli, Simonetta Fiori… La giornata si chiude con un concerto da camera, in ricordo del “Salotto di Lia Lumbroso Besso”.