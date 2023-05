Foggia, uccide la figlia 16enne e ferisce gravemente la moglie

Tragedia a Foggia dove un 45enne ha ferito gravemente la moglie, ucciso la figlia 16enne, che era intervenuta per difendere la mamma, e un altro uomo, ritenuto dall’assassino l’amante della donna.

L’omicidio è avvenuto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio, in un appartamento situato in via Togliatti a Torremaggiore nel Foggiano.

All’origine del delitto ci sarebbe la gelosia dell’uomo e la convinzione che la donna avesse intrapreso una relazione extraconiugale.

L’autore del delitto è Taulant Malaj, panettiere di 45 anni di origine albanese. Secondo quanto ricostruito l’uomo ha prima ucciso Massimo De Santis, 51enne titolare di un bar nel paese, che il killer riteneva essere l’amante della moglie.

L’omicidio sarebbe avvenuto lungo le scale del palazzo: l’assassino, poi, è entrato in casa dove avrebbe cercato di uccidere la moglie.

In aiuto della donna sarebbe intervenuta la figlia 16enne, rimasta poi uccisa dalla furia omicida del padre. La moglie, precedentemente ferita, sarebbe riuscita a scappare e a dare l’allarme.

Il 45enne che si aggirava ancora nell’androne del palazzo, forse alla ricerca dell’altro figlio di 5 anni, è stato arrestato dai carabinieri.