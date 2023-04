Si è introdotto abusivamente nel giardino di un’abitazione e in pieno giorno ha cercato di rubare un bambino di 8 anni, afferrandolo e cercando di caricarlo in auto: quest’ultimo però ha reagito, gridando e prendendo a calci il malintenzionato, e scappando poi in casa dalla madre.

Un 50enne è ricercato dalla polizia dopo la segnalazione arrivata da una famiglia di Fiumicino, piombata nel panico ieri mattina intorno alle 10. L’uomo avrebbe afferrato il piccolo per il braccio e lo avrebbe condotto fino alla sua auto, parcheggiata non lontano dall’abitazione in cui il bambino vive con la famiglia.

La vittima si è ribellata, riuscendo a colpire il rapitore e a scappare. È stato richiesto l’intervento al 112, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Fiumicino di polizia. Dopo essersi assicurati delle condizioni del bimbo e della mamma – entrambi in stato di choc ma illesi – i poliziotti hanno cominciato da subito le ricerche del rapitore.