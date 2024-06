AGGIORNAMENTO – Nella tarda mattinata di oggi, domenica 2 giugno, sono stati ritrovati senza vita i corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros, rispettivamente 20 e 23 anni, travolte venerdì scorso dalla piena del fiume Natisone, in provincia di Udine. Sono ancora in corso, invece, le ricerche del terzo ragazzo disperso insieme a loro, Cristian Casian Molnar, 25 anni, fidanzato di Bianca [Qui tutti i dettagli e gli aggiornamenti in diretta].

Hanno tra i 20 ei 25 anni i ragazzi dispersi dopo essere stati travolti dalla corrente del fiume Natisone, nella provincia di Udine. Da ormai quasi due giorni i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di ricerca.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di venerdì 31 maggio, quando un passante li ha visti in acqua e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno lanciato loro una fune, ma i tre giovani hanno mancato la presa.

L’auto dei ragazzi è stata trovata parcheggiata a Premariacco. Patrizia, Bianca e Cristian stavano facendo una passeggiata nel greto del fiume dopo che una delle ragazze aveva sostenuto un esame all’Accademia di Belle Arti.

Il cielo era sereno dopo la forte pioggia delle ore precedenti e l’accesso al greto è stato descritto come asciutto, ma nella zona c’è il divieto assoluto di balneazione per il pericolo determinato dal rischio di piene improvvise. E in effetti i tre si sono ritrovati travolti dall’acqua nel giro di pochi secondi.

Su consiglio di un vigile del fuoco arrivato per soccorrerli, Patrizia, Bianca e Cristian hanno provato a stringersi in un abbraccio per fare massa e resistere alla corrente. La forza del fiume, però, li ha spazzati via, ognuno in direzione diversa.

Quel mattino la portata d’acqua era ancora soltanto di 20 metri cubi al secondo. Alle 13, quando i tre erano nel greto, è salita improvvisamente a 135 metri cubi al secondo. Poco dopo i ragazzi sono stati investiti dal fiume. Due ore dopo la portata era ulteriormente a salita a 250 metri cubi al secondo.

Patrizia Cormos, 20 anni, residente a Basaldella di Campoformido, in provincia di Udine, aveva appena sostenuto un difficile test per accedere all’esame di Modellazione in 3D, nel corso di laurea in Design e architettura d’interni all’Accademia di Belle arti Tiepolo di Udine.

Patrizia era andata sul Natisone su invito dell’amica Bianca Doros, 23 anni, originaria della Romania, dove studia all’Università di Bucarest. La ragazza era in Italia da pochi giorni per fare visita ai suoi genitori, che abitano a Udine. Con le due c’era anche il fidanzato di Bianca, Cristian Casian Molnar, 25 anni, residente in Romania, anche lui in Friuli da pochi giorni dopo un soggiorno in Austria a casa del fratello.

La madre di Patrizia Cormos ha raccontato di aver messo in guardia la figlia dei pericoli del fiume. “Le avevo suggerito di non andare, perché era stanca”, ha raccontato in lacrime la donna. “Ma lei aveva detto ‘Stiamo solo un po’ insieme e facciamo qualche foto. Dai mamma, lasciami andare'”.