Firenze, imbrattate le colonne del Corridoio Vasariano: “Gesto vergognoso, individueremo i responsabili”

Firenze, imbrattate le colonne del Corridoio Vasariano

Le colonne del Corridoio Vasariano a Firenze sono state imbrattate con scritte nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 agosto.

A denunciare l’accaduto è stato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Stamattina ci siamo svegliati con questo vergognoso gesto vandalico sulle colonne del corridoio Vasariano. Abbiamo immediatamente avviato un’indagine con la polizia municipale e abbiamo preso contatto con i Carabinieri”.

“Useremo tutte le telecamere e gli strumenti disponibili per individuare questi individui spregevoli per punirli adeguatamente. Abbiamo avvisato la Soprintendenza e abbiamo parlato con la direzione degli Uffizi che ringraziamo perché ci hanno assicurato che interverranno tempestivamente per la rimozione e la pulizia” scrive ancora il primo cittadino.

Nardella, poi, conclude: “Alia è mobilitata per fare tutti i rilievi necessari e per eventuali esigenze di interventi. Chi danneggia il patrimonio culturale commette un reato gravissimo”.