Ferrara, morto nel suo letto a 17 anni: la terribile scoperta dei genitori

Un 17enne è stato trovato morto nel suo letto domenica 22 gennaio, a Poggio Renatico (Ferrara) dai suoi genitori. La coppia ha subito chiamato i soccorsi, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

Le autorità stanno lavorando per risalire alle cause del decesso. Sul corpo del giovane è stata infatti disposta l’autopsia. L’ipotesi è quella di un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco.

Come riporta il Resto del Carlino, il 17enne viene descritto come un tipo riservato ed educato, appassionato di calcio e con il sogno di diventare cuoco. Studiava infatti presso l’alberghiero di Ferrara, trascorrendo le sue giornate in parrocchia. Dopo l’esame autoptico, la salma sarà restituita ai familiari per i funerali.

I residenti di Poggio Renatico, ancora sotto shock, hanno mostrato vicinanza e cordoglio nei confronti della famiglia. Sconvolti anche i compagni di classe del giovane e la scuola che il ragazzo frequentava.