Ferragosto 2024: supermercati e negozi aperti o chiusi in Italia il 15 agosto. Info e orari

Oggi, 15 agosto 2024, si festeggia in tutta Italia il Ferragosto, una delle festività più amate, per trascorrere una giornata di svago e relax, al mare o in montagna, con amici o parenti, nel cuore dell’estate, e in un periodo in cui molti sono fuori per le ferie. Il nome Ferragosto deriva dalle romane feriae Augusti, concesse dal noto imperatore. Oggi è anche un’importante festa cattolica, la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo.

Se vi siete accorti all’ultimo momento che vi manca qualcosa sarete in ansia e vorrete assolutamente trovare un supermercato aperto. Oppure, specie chi è in città, vorrà trascorrere il Ferragosto a fare shopping, e vuole quindi sapere se i negozi e i centri commerciali sono aperti. Questo è l’articolo che fa per voi. Iniziamo col dire che la maggior parte dei supermercati e dei negozi della grande distribuzione resterà aperta. Come sempre in questi casi vi invitiamo a contattare direttamente il vostro punto vendita di fiducia, anche attraverso i siti o i social, per verificare se è realmente aperto. Vediamo un quadro delle principali catene.

I punti vendita Aldi prevedono in molti casi l’apertura festiva, anche se, spesso, con un orario diverso da quello infrasettimanale. Diversi supermercati della catena rimarranno aperti tutto il giorno, sia il mattino che il pomeriggio, ma, come avverte la catena, gli orari durante le festività potrebbero subire variazioni: per questo vi invitiamo a consultare il loro sito. I supermercati Conad sono aperti in questa giornata festiva. Coop generalmente è nota per rispettare il giorno di chiusura in queste occasioni di festività e concedere quindi un po’ di riposo ai propri dipendenti. Più difficile trovare aperti Crai e Despar. Per Esselunga sono previste aperture straordinarie per il giorno di Ferragosto, anche se con orari diversi da quelli infrasettimanali (in molti casi, dalle 8 alle 14). Aperti anche Md e Lidl.

Molti invece decideranno, soprattutto in città, di trascorrere questo Ferragosto 2024 facendo shopping in un centro commerciale o outlet. Vediamo un quadro dei principali centri.