Fermo, 51enne aggredita da due cani: amputati un braccio e una gamba

Una 51enne è stata aggredita da due cani. L’aggressione ha richiesto l’amputazione di un braccio e di una gamba per la donna. Lo riporta Fanpage.it.

La donna, residente a Lido Tre Archi (Fermo), aveva raggiunto l’abitazione, in affitto a uno straniero di Fermo, per fare le pulizie. Qui, un rottweiler e un pitbull, presenti nell’abitazione le si sono avventati contro. Il padrone non è riuscito a fermarli.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, i due cani sarebbero già colpevoli di aggressioni nelle ultime due settimane. Quattro persone sarebbero finite in ospedale. La 51enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di San Benedetto e poi a Torrette di Ancona.

I medici hanno proceduto subito all’amputazione del braccio. In serata si è resa necessaria anche l’amputazione della gamba. Proseguono le indagini da parte della polizia su quanto avvenuto. I due cani sono stati posti sotto sequestro.

Il comitato dei residenti Corta denuncia i presunti mancati controlli da parte della polizia locale: “Non si doveva arrivare a questo punto, la polizia municipale e l’Agenzia sanitaria territoriale devono vigilare in questi casi!”, dice il portavoce.