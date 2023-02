Fedez: “Karate sport inutile”. Il campione olimpico Busà gli risponde così | VIDEO

“Uno sport inutile è il karate”. Fedez, durante il suo podcast Muschio Selvaggio, si esprime così sull’arte marziale con un giudizio categorico. “Ho perso anni della mia vita a imparare cose completamente inutili…. Mossette goliardiche”, ha aggiunto il rapper nella puntata a cui ha partecipato Marvin Vettori, stella italiana della UFC e delle arti marziali miste (MMA). Alle parole di Fedez ha replicato a stretto giro Luigi Busà.

Oro olimpico a Tokyo 2020, in un post su Intagram ha scritto: “Il karate è una delle più antiche arti marziali al mondo che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri. Faccio questo video per difendere il mio sport, la mia categoria e per portare avanti un orgoglio italiano perché ad oggi, siamo campioni olimpici in quest’arte marziale. Ma non solo. Sono qui a difendere lo sport, qualsiasi esso sia”.